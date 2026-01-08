قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 8 يناير 2026

ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 8 يناير 2026، داخل أسواق ومحلات الصاغة، متأثرةً بموجة بيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6788.5 جنيهًا


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5940  جنيه


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5091.5 جنيه


سجل سعر الجنيه الذهب 47520 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية الذهب نحو     4452.94 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

السوق المصري الاستثمار الذهب الصاغة الجنيه الذهب

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

