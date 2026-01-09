قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا.. هجمات روسية بمنطقة لفيف وانفجارات وحرائق في كييف
التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين مخالفة للاشتراطات
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين

زعيم كوريا الشمالية و الرئيس بوتين
زعيم كوريا الشمالية و الرئيس بوتين
فرناس حفظي

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتقديم دعم «غير مشروط ودائم» للسياسات الروسية، في مؤشر جديد على تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين بيونج يانج وموسكو.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة، إن كيم أكد في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «سأحترم وأدعم جميع سياساتكم وقراراتكم دون قيد أو شرط، ولدي رغبة دائمة في الوقوف إلى جانبكم من أجل روسيا».


وأضاف كيم أن هذا الخيار «سيبقى ثابتا ودائما»، مشيرا إلى أنه يعتبر العلاقات الودية مع بوتين «أثمن العلاقات ومصدر فخر له».


وجاءت رسالة كيم ردا على رسالة تهنئة تلقاها من بوتين بمناسبة عيد ميلاده في 8 يناير، حيث وصف الزعيم الكوري الشمالي رسالة الرئيس الروسي بأنها تعبير عن «الصداقة والثقة»، معربًا عن تقديره ومتمنيًا له «النجاح في جميع مشاريعه المهمة».


توتر جديد بين موسكو وواشنطن


تزامن هذا التقارب مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أدانت موسكو بشدة احتجاز البحرية الأمريكية ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي يوم الأربعاء الماضي.


وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الخطوة الأمريكية «لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في التوترات العسكرية والسياسية في منطقة أوروبا الأطلسية»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية.


من جانبها، أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية أن السفينة الروسية «بيلا 1» احتجزت بتهمة «انتهاك العقوبات الأمريكية»، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على تجارة النفط مع فنزويلا.

