زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتقديم دعم «غير مشروط ودائم» للسياسات الروسية، في مؤشر جديد على تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين بيونج يانج وموسكو.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة، إن كيم أكد في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «سأحترم وأدعم جميع سياساتكم وقراراتكم دون قيد أو شرط، ولدي رغبة دائمة في الوقوف إلى جانبكم من أجل روسيا».



وأضاف كيم أن هذا الخيار «سيبقى ثابتا ودائما»، مشيرا إلى أنه يعتبر العلاقات الودية مع بوتين «أثمن العلاقات ومصدر فخر له».



وجاءت رسالة كيم ردا على رسالة تهنئة تلقاها من بوتين بمناسبة عيد ميلاده في 8 يناير، حيث وصف الزعيم الكوري الشمالي رسالة الرئيس الروسي بأنها تعبير عن «الصداقة والثقة»، معربًا عن تقديره ومتمنيًا له «النجاح في جميع مشاريعه المهمة».



توتر جديد بين موسكو وواشنطن



تزامن هذا التقارب مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أدانت موسكو بشدة احتجاز البحرية الأمريكية ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي يوم الأربعاء الماضي.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الخطوة الأمريكية «لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في التوترات العسكرية والسياسية في منطقة أوروبا الأطلسية»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية.



من جانبها، أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية أن السفينة الروسية «بيلا 1» احتجزت بتهمة «انتهاك العقوبات الأمريكية»، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على تجارة النفط مع فنزويلا.