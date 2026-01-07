روسيا تصعد هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية.. ضربات دقيقة لمحطات الطاقة وورش المسيرات

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع حيوية داخل الأراضي الأوكرانية، شملت ورش تصنيع الطائرات المسيّرة، مخازن الذخيرة، إضافة إلى عدد من محطات الطاقة.

وأوضح مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، أن استهداف محطات الطاقة الأوكرانية بات يتم بشكل شبه يومي، مشيرًا إلى أن موسكو تعتبر هذه الضربات ردًا مباشرًا على هجمات أوكرانية سابقة طالت منشآت مدنية وقيادات عسكرية داخل الأراضي الروسية.

زيادة الضغط على كييف

وأضاف أن روسيا تهدف من خلال هذا التصعيد إلى زيادة الضغط على كييف ودفعها للقبول بالشروط الروسية، لاسيما في ظل تراجع درجات الحرارة في البلدين، ما يمنح محطات الطاقة أهمية استراتيجية مضاعفة خلال هذه الفترة.

الطائرات المسيّرة الأوكرانية

وأشار المراسل إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية لا تزال تحاول اختراق الأجواء الروسية، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تنجح في إسقاطها، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى تعطيل حركة المطارات في بعض المدن، بما فيها العاصمة موسكو، وتأخير الرحلات لساعات وقد تمتد لأيام.

مسار العمليات الميدانية

ورغم ذلك، أكد مشيك أن هذه الهجمات الجوية لا تُحدث تغييرًا ملموسًا في مسار العمليات الميدانية، موضحًا أن وزارة الدفاع الروسية ترى أن تقدم قواتها داخل أوكرانيا يشهد وتيرة غير مسبوقة، ويمثل ورقة ضغط إضافية في أي مفاوضات محتملة مع كييف.