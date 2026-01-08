روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء العمل العسكري الأمريكي غير القانوني ضد ناقلة النفط مارينيرا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن السلطات الأمريكية تلقت مراراً معلومات حول ملكية روسيا لناقلة مارينيرا ووضعها السلمي.

ودعت روسيا الولايات المتحدة للتوقف فورا عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا وغيرها من السفن العاملة قانونيا في أعالي البحار.

وبحسب البيان الروسي ، فقد طالبت موسكو الولايات المتحدة بضمان معاملة لائقة للمواطنين الروس العاملين على متن ناقلة النفط مارينيرا وعدم عرقلة عودتهم إلى وطنهم

وقالت الخارجية الروسية : عملية الإنزال الأمريكية على ناقلة النفط "مارينيرا" والاستيلاء عليها يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي.

وفي نهاية البيان ، عبرت الخارجية عن قلق موسكو وأسفها إزاء استعداد الولايات المتحدة لإحداث أزمات دولية حادة.