سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا
قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة
اشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا

محمود نوفل


أعلنت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية عن احتجاز ناقلة النفط الروسية "مارينيرا"، متهمة إياها بانتهاك العقوبات الأمريكية.

وكانت قناة روسيا اليوم أفادت نقلا عن مصادرها بأن هناك قوات إنزال تحاول الصعود إلى متن ناقلة النفط "مارينيرا" التي تطاردها قوات خفر السواحل الأمريكية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى تصاعد التوتر البحري بين روسيا والولايات المتحدة قرب السواحل الفنزويلية، بعد إرسال موسكو غواصة وآليات بحرية لمرافقة ناقلة نفط روسية، في خطوة اعتُبرت تحديًا مباشرًا للمساعي الأمريكية لفرض الحصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، صرح مسؤول أمريكي، بأن روسيا أرسلت غواصة وقطعًا بحرية أخرى لحماية ناقلة نفط قديمة وفارغة، أصبحت بؤرة توتر جديدة في العلاقات بين واشنطن وموسكو. وتُعرف الناقلة سابقًا باسم “بيلا 1”، وتحاول منذ أكثر من أسبوعين التهرب من الحصار الأمريكي المفروض على ناقلات النفط قرب فنزويلا.

وأشار المصدر إلى ان السفينة فشلت في الرسو بالموانئ الفنزويلية لتحميل النفط، ورغم كونها فارغة، لاحقها خفر السواحل الأمريكي إلى المحيط الأطلسي، في إطار جهود الحد من انتشار أسطول ناقلات يُشتبه في نقلها نفطًا غير مشروع حول العالم، بما في ذلك النفط الذي تبيعه روسيا في السوق السوداء.

كما تصدى طاقم السفينة لمحاولة أمريكية للصعود إليها خلال ديسمبر الماضي، قبل أن تتجه إلى المحيط الأطلسي بحسب المصدر الأمريكي.

وخلال المطاردة، قام الطاقم برسم علم روسي بشكل بدائي على جانب الناقلة، وغيّر اسمها إلى “مارينيرا”، كما جرى تسجيلها رسميًا في روسيا.

وأكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن موسكو طلبت من واشنطن التوقف عن ملاحقة السفينة، فيما أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية بأن وزارة الخارجية الروسية تتابع بقلق تطورات الوضع المحيط بالناقلة.

روسيا ناقلة نفط روسية القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية الخارجية الروسية المحيط الأطلسي

