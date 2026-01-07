موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الأربعاء، انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" عقب صعود قوات البحرية الأمريكية على متنها.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي.

وأضافت أنه اليوم، حوالي الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأمريكية على متن سفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بالسفينة.

وأشارت إلى أن حرية الملاحة تنطبق في مياه أعالي البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة حسب الأصول في ولايات دول أخرى، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار.