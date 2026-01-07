المتحدثة باسم البيت الأبيض: طاقم ناقلة النفط «مارينيرا» مُعرّض للمساءلة القانونية

كشفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد تقاضي طاقم ناقلة النفط "مارينيرا" التي احتجزتها البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء شمال المحيط الأطلسي.



وقالت ليفيت: "أود أن أضيف أنه تم إصدار مذكرة توقيف قضائية بحق السفينة مارينيرا وطاقمها، مما يعني أن الطاقم أصبح الآن عرضة للمساءلة القانونية عن أي انتهاك للقوانين الفيدرالية ذات الصلة، وسيتم نقلهم إلى الولايات المتحدة لمواجهة هذه الملاحقة القضائية إذا اقتضت الضرورة".



وفي السياق ذاته، زعم البيت الأبيض أن الناقلة "مارينيرا" تُعد جزءًا مما يُعرف بـ "أسطول الظل" الفنزويلي، متهمًا إياها بالقيام بعمليات نقل غير مشروعة للنفط الفنزويلي، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة ضد فنزويلا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة النقل الروسية في بيان أن "قوات البحرية الأمريكية صعدت الأربعاء، حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت موسكو، على متن السفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بها"، مشيرة إلى أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تسري حرية الملاحة في البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة رسميا في المياه الإقليمية لدول أخرى.