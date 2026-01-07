أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل

كشف موقع “أكسيوس”، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، خلال الأسبوع المقبل، عن إنشاء مجلس سلام في قطاع غزة، في خطوة تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المجلس المرتقب سيشكل إطارًا للتنسيق بين الأطراف المختلفة؛ بهدف تثبيت التهدئة وضمان استقرار الأوضاع في القطاع، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة السلام الأمريكية التي بدأت مؤخرًا.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المرحلة الثانية ستركز على دعم جهود إعادة إعمار غزة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدّمة للسكان المدنيين، عقب التهدئة الأولية التي شهدها الوضع الميداني خلال الفترة الماضية.

ولم تكشف المصادر عن تشكيل مجلس السلام أو التفاصيل الكاملة للمرحلة الثانية، إلا أنها أكدت أن الإعلان الرسمي عن المجلس سيتم خلال الأسبوع المقبل، في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لتحقيق استقرار طويل الأمد في قطاع غزة.