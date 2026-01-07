هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء في حكومته بوجود ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن هجوم في لبنان.



شن عملية في لبنان

جاء ذلك، بعد أيام قليلة من تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، ذكرت فيه- نقلا عن مصدرين مطلعين- أن إسرائيل تدرس شن عملية في لبنان من أجل القضاء على "تهديد حزب الله".



وحسب "كان"، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توسيع الهجمات الإسرائيلية في لبنان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في فلوريدا أواخر ديسمبر.