الخارجية الفرنسية: نعمل على وضع خطة للرد حال استولت أمريكا على جرينلاند

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، إن بلاده تعمل مع شركائها على وضع خطة للرد؛ في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بالاستيلاء على إقليم جرينلاند التابع للدنمارك.

وأضاف بارو، أن المسألة ستطرح للنقاش في اجتماعه مع وزيري خارجية ألمانيا وبولندا في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

من جهته، أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات بشأن كيفية الحصول على جرينلاند- الجزيرة الكبيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك- وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في القطب الشمالي.

ومن بين هذه الخيارات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن استخدام الجيش الأمريكي ليس مستبعدا، ويعتبر “خياراً دائماً” لدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حال لم تتحقق الأهداف بطرق أخرى.

ويرى ترامب أن جرينلاند تمثّل أولوية في الأمن القومي الأمريكي، ويقول إن السيطرة عليها تُسهم في ردع نفوذ روسيا والصين في المنطقة.