باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
أخبار العالم

ترامب: لا أحد يستطيع هزيمتنا.. والجيش الأمريكي الأقوى في العالم

محمود عبد القادر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش في العالم"، مشددا على أن بلاده لا يمكن هزيمتها عسكريا.

وقال ترامب- خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب - إن القوة العسكرية الأمريكية هي "الأكثر نفوذًا والأشد فتكًا والأكثر تطورا على وجه الأرض"، مضيفًا: "إنه الجيش الأكثر رعبا على كوكب الأرض، ولا يوجد ما يقترب منه.. لا أحد يستطيع الصمود أمامنا، ولا أحد يستطيع هزيمتنا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العملية التي جرت في فنزويلا لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو- على حد تعبيره- تمثل دليلًا واضحًا على التفوق العسكري الأمريكي، مؤكدًا أن واشنطن قادرة على تنفيذ عمليات معقدة وحاسمة في أي مكان بالعالم.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية قصفت أهدافًا داخل فنزويلا قبل نقل مادورو جوا إلى نيويورك، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالمخدرات وتهريب الأسلحة، لافتا إلى أن العملية نفذت بسرعة وحسم.

وقال: "لقد كانوا يعلمون أننا قادمون… تم قطع الكهرباء عن البلاد بأكملها تقريبًا".

وفي سياق آخر، شدد ترامب على أن السيطرة على جرينلاند تعد مسألة "حيوية للأمن القومي الأمريكي"، رغم الرفض الأوروبي لتلك الخطط، معتبرًا أن بلاده يجب أن تتخذ ما يلزم لحماية مصالحها الاستراتيجية.

واختتم ترامب تصريحاته بتحذير خصوم الولايات المتحدة قائلاً: "لا أحد يستطيع أن يأخذنا، وقوتنا العسكرية هي الضامن الأول لأمننا وهيمنتنا".

