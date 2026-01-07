قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل

الرئيس الأمريكي دونال ترامب
الرئيس الأمريكي دونال ترامب
ياسمين القصاص

 تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سبل متعددة لبسط السيطرة على جزيرة جرينلاند، من دون استبعاد اللجوء إلى الخيار العسكري لتحقيق هذا الهدف. 

ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية تعتبر الجزيرة موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، لا سيما في ظل التنافس الدولي المتزايد في منطقة القطب الشمالي.

وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب ومستشاريه يجرون مناقشات موسعة حول الخيارات الممكنة للاستحواذ على جرينلاند، مشيرا إلى أن الاعتماد على القوة العسكرية يظل خيارا مطروحا دائما.

وأوضح البيان أن الرئيس شدد على أن السيطرة على جرينلاند تمثل أولوية قصوى للأمن القومي الأميركي، لما لها من دور حيوي في تعزيز قدرة واشنطن على ردع خصومها الاستراتيجيين في المناطق القطبية.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس وفريقه يناقشون حزمة متكاملة من البدائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية لتحقيق هذا الهدف الذي يعد محورا مهما في السياسة الخارجية الأميركية، مؤكدا في الوقت ذاته أن استخدام الجيش الأميركي يظل، بحكم موقع الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، خيارا متاحا عند الضرورة.

وفي سياق آخر يعكس النهج نفسه القائم على توظيف النفوذ السياسي والاقتصادي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة ستقوم بتسليم الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، على أن تكون عائدات هذا النفط تحت إدارته المباشرة بصفته رئيسا للبلاد.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته الخاصة «تروث سوشال»، أن السلطات الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة، والذي يخضع لعقوبات أميركية. 

وأكد أن هذا النفط سيتم بيعه وفق أسعار السوق العالمية، مشيرا إلى أنه سيتولى شخصيا إدارة العائدات المالية الناتجة عن هذه العملية، لضمان توجيهها بما يخدم مصالح شعبي كل من فنزويلا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة أن ترامب يعتزم عقد اجتماع في البيت الأبيض مع ممثلي أكبر ثلاث شركات نفط أميركية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، وذلك لبحث فرص ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط الفنزويلي خلال المرحلة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن ترامب قد صرح في وقت سابق بأن شركات النفط الأميركية ستستثمر مليارات الدولارات في فنزويلا، عقب التوغل الأميركي الذي أسفر عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

 وبحسب المصادر ذاتها، من المتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن شركات شيفرون، وهي الشركة الأميركية الوحيدة التي تواصل العمل داخل فنزويلا، إضافة إلى شركتي كونوكو فيليبس وإكسون موبيل، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الأميركي.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

علي جمعة

علي جمعة: المؤمن يعيش في النور ويأنف من الظلمات

الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام

في يوم ميلاد الشيخ ماهر المعيقلي: مسيرة علمٍ وصوتٍ قرآنيٍ عذب

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

لتعزيز الوعي.. أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

