قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة
على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة
بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من غير المرجح أن يقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعما للولايات المتحدة في حال احتاجت إليه، وأعرب عن تشككه في فاعلية الحلف من دون مشاركة واشنطن.

روسيا والصين لن تخشيا الناتو

وأضاف ترامب أن روسيا والصين لن تخشيا الناتو إذا لم تكن الولايات المتحدة جزءا منه، مشيرا إلى أن قوة الحلف ترتبط بشكل أساسي بالدور الأمريكي داخله.


 

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن: "روسيا والصين ليستا خائفتين على الإطلاق من حلف الناتو بدون الولايات المتحدة، وأشك في أن الحلف سيقدم المساعدة للولايات المتحدة إذا كنا نحتاج إليها حقا".


 

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول أعباء واشنطن المالية والعسكرية داخل الحلف، ومستقبل التزاماتها تجاه حلفائها الأوروبيين.

دونالد ترامب الناتو واشنطن روسيا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

كأس امم إفريقيا

بعد 19 عاما.. عودة تاريخية لإريتريا إلى التصفيات الإفريقية

فينيسيوس جونيور

الخلاف يتصاعد.. توقف مفاوضات تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد