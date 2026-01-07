سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس

أعلنت هيئة الطيران المدني السورية تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس.

وبدأ الجيش السوري، اليوم الأربعاء، قصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية في حلب.

ولجأ المدنيون إلى الفرار من الأحياء الكردية في حلب، بعد أن أعلنها الجيش السوري "مناطق عسكرية مغلقة"، وسط اشتباكات مستمرة مع القوات الكردية في المدينة الشمالية.

وتُعدّ هذه الاشتباكات الدامية- التي بدأت الثلاثاء- الأعنف بين الطرفين، اللذين فشلا حتى الآن في تنفيذ اتفاق مارس الماضي لدمج الإدارة شبه المستقلة والجيش الكرديين في الحكومة السورية الجديدة.

وفي بيانٍ له، قال الجيش: "سيُعتبر حيّا الشيخ مقصود والأشرفية منطقتين عسكريتين مغلقتين بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم"، مضيفًا أنه سيتم إنشاء "معبرين إنسانيين آمنين" لتمكين المدنيين من المغادرة.