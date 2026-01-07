قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سوريا| تصعيد ميداني في حلب.. اشتباكات عنيفة في بني زيد والشيخ مقصود

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

شهدت مدينة حلب تصعيدا ميدانيا جديدا عقب انتهاء الهدنة، حيث اندلعت اشتباكات متقطعة سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي طال عددًا من الأحياء السكنية، وسط تحركات عسكرية مكثفة ومحاولات رسمية لتأمين خروج المدنيين إلى مناطق أكثر أمانًا.

اشتباكات عنيفة غرب الشيخ مقصود

وقال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الهدنة في مدينة حلب انتهت لتبدأ بعدها اشتباكات متقطعة اشتدت حدتها، لا سيما في حي بني زيد الواقع غرب حي الشيخ مقصود. 

وأوضح أن الحيين يفصل بينهما شارع واحد فقط ضمن منطقة متداخلة، ما ساهم في سرعة توسع رقعة الاشتباكات، بالتزامن مع دخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة واندلاع مواجهات عنيفة.

قصف مدفعي وصاروخي على أحياء عدة

وأشار إلى أن الاشتباكات تترافق مع قصف مدفعي وصاروخي تنفذه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مستهدفًا أحياء ملاصقة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، من بينها أحياء الهلك، والميدان، والسريان، والخالدية، إضافة إلى حي بني زيد وشارع النيل.

ولفت إلى أن شارع النيل يُعد امتدادًا لعدد من الشوارع الرئيسية التي تشكل حلقة دائرية تربط أحياء وسط مدينة حلب بدواري شيحان والليرمون، مؤكدًا أن هذه المناطق تحولت إلى ما يشبه منطقة عسكرية مغلقة.

جهود لإجلاء المدنيين وحالة استنفار

وفي السياق الإنساني، أكد أن الجيش السوري يعمل على تأمين خروج المدنيين من المناطق المتأثرة بالاشتباكات، مشيرًا إلى أن أعداد الخارجين تُقدّر بعشرات الآلاف، رغم إعلان الدفاع المدني عن خروج أكثر من ألفي شخص فقط حتى الآن.

نقل المدنيين إلى مراكز إيواء

وأوضح هملو أن محافظة حلب أعلنت منذ ساعات الصباح حالة الاستنفار في قطاع النقل الداخلي، بهدف تسهيل نقل المدنيين إلى مناطق آمنة ومراكز إيواء داخل أحياء أخرى من المدينة، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتصاعد حدة المواجهات.

حلب مدينة حلب قسد الجيش السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد