الأنباء السورية: قسد تستهدف نقاط الجيش في الشيخ مقصود والأشرفية

أكدت وكالة الأنباء السورية، أن قسد تستهدف بالرصاص والقذائف نقاط الجيش في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية،حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري انه لم تبدأ قواتها في أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة تنظيم قسد، وما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بحسب ماذكرت -وكالة الأنباء السورية سانا - : تنظيم قسد يستهدف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج.

وأضافت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري : قريباً سيتم بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي من بطش تنظيم قسد.