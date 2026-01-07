الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا.

وشدد الوزيران، على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية منه، مع تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الصعيد السوري، أكد الجانبان استمرار التعاون والتنسيق لدعم جهود الدولة السورية في إعادة الإعمار، وبما يضمن حماية أمن سوريا واستقرارها، وصون سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.