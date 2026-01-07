قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
تحقيقات وملفات

اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي

الشرع ونتنياهو
الشرع ونتنياهو
إسراء عبدالمطلب

في تطور سياسي وأمني لافت يعكس تحولات متسارعة في المشهد الإقليمي، كشفت الولايات المتحدة عن محادثات غير مباشرة جمعت سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية في باريس، أسفرت عن تفاهمات أولية تتعلق بالملفات الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية.

هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، وسط تصاعد التوترات على الجبهة السورية، ومساعٍ أمريكية لإعادة تحريك مسار التفاوض المتجمد منذ أسابيع، ضمن رؤية أوسع لإعادة ترتيب التوازنات في الشرق الأوسط.

آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، عن توافق سوري–إسرائيلي خلال محادثات باريس على إنشاء آلية اتصال مشتركة.

وتهدف هذه الآلية، التي ستعمل تحت إشراف واشنطن، إلى تسهيل التنسيق الفوري والمستمر في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد العسكري والارتباط الدبلوماسي، إضافة إلى بحث فرص التعاون التجاري بين الجانبين.

مبادرة لتعليق العمليات العسكرية

قال مسؤول سوري لوكالة رويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المحادثات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء انتهت بمبادرة لتعليق جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن القبول بهذه المبادرة حتى وقت كتابة التقرير.

الموقف الإسرائيلي ومجالات التفاوض

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المحادثات ركزت على القضايا الأمنية والتعاون الاقتصادي بين سوريا وإسرائيل.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن اقترحت إنشاء “خلية اندماج” أمريكية–إسرائيلية–سورية مشتركة في عمّان، للإشراف على الوضع الأمني في جنوب سوريا واستضافة جولات تفاوض إضافية.

خلية تنسيق متعددة المهام

بحسب أكسيوس، سيرسل كل طرف ممثلين عنه إلى خلية التنسيق للتركيز على الملفات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والتجارية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن هذه الخلية ستكون محرك العملية التفاوضية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستبقى الوسيط الدائم بين الطرفين.

أبعاد اقتصادية ومشروعات إقليمية

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الخطة تشمل إنشاء منطقة اقتصادية تضم مزارع رياح، وقطاعا زراعيا، ومنتجعا للتزلج يُوصف بأنه الأفضل في الشرق الأوسط.

كما تشمل المنطقة مجتمع الدروز، المعروف بتركيبته الاجتماعية الخاصة، في خطوة تعكس ربط الأمن بالتنمية الاقتصادية.

تمويل إقليمي واستئناف بعد جمود

أكد المسؤول الأمريكي أن شركاء إقليميين التزموا بالفعل بتمويل المشروع، دون الكشف عن أسماء الدول المشاركة.

وتعد هذه الجولة الخامسة من المحادثات بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، والأولى منذ نحو شهرين بعد فترة جمود سياسي.

دور ترامب في إعادة إطلاق المفاوضات

ذكر موقع أكسيوس الإسرائيلي أن استئناف المحادثات جاء بعد أن حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على العودة إلى طاولة التفاوض.

ونقل موقع N12 عن مكتب نتنياهو أن الحوار جرى في إطار رؤية ترامب لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الأمن الإقليمي وحماية الدروز

أكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل شددت خلال المحادثات على ضمان أمن مواطنيها ومنع التهديدات على حدودها.

كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الأقلية الدرزية داخل سوريا.

الشروط السورية والملفات العالقة

في موازاة ذلك، نقلت رويترز أن دمشق ترى أن أي اتفاق يجب أن يشمل إعادة تفعيل اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

وتطالب سوريا بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل ديسمبر 2024، بينما تصر إسرائيل على أن وجودها العسكري مؤقت ومرتبط باعتبارات أمنية.

موقف دمشق من التقدم الاستراتيجي

قال مسؤول سوري، طلب عدم ذكر اسمه، إنه لا يمكن الانتقال إلى ملفات استراتيجية في المحادثات دون جدول زمني واضح وملزم لانسحاب القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أراضٍ سورية بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، وهو ما تعتبره دمشق عقبة رئيسية أمام أي تقدم سياسي.

سوريا إسرائيل نتنياهو الشرع

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

