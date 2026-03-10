قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع تعبئة للزيوت غير مرخص في المنوفية .. صور

ضبط مصنع تعبئه للزيوت غير مرخص في المنوفية
ضبط مصنع تعبئه للزيوت غير مرخص في المنوفية
مروة فاضل

قاد فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية، تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كيان صناعي غير مرخص عبارة عن مصنع لتعبئة الزيوت الغذائية يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويقوم بتعبئة الزيوت وطرحها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات داخل الموقع، جاءت على النحو التالي:

٢٠٠ كرتونة زيت طعام معبأ ماركة "بيتي" بوزن ٦٤٠ جم للعبوة، ومدون عليها ١ لتر.

١٠٠ كرتونة زيت طعام معبأ ماركة "الصافي" بوزن ٦٤٠ جم للعبوة، ومدون عليها ١ لتر.

١ فنطاس سعة ٣ طن يحتوي على كمية من الزيت السائل تقدر بحوالي ١ طن.

١٠٠٠٠ زجاجة فارغة معدة للتعبئة.

٥٠٠٠ إستيكر علامة "بيتي".

٥٠٠٠ إستيكر علامة "الصافي".

٥٠٠٠ كرتونة فارغة مدون عليها علامتا بيتي والصافي.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

واكد رئيس المدينة على استمرار هذه الحملات و انه لايتم التهاون فى مايضر بسلامة المواطنين وسوف يتم الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين 

كما أكد  رئيس المدينة أن أجهزة الرقابة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للانضباط داخل الأسواق، مع التأكيد أن المواطن هو الأولوية الأولى، والحفاظ على سلامة السلع المتداولة حق أصيل له.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتي

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد