ضبط مصنع تعبئة للزيوت غير مرخص في المنوفية .. صور

قاد فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية، تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كيان صناعي غير مرخص عبارة عن مصنع لتعبئة الزيوت الغذائية يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويقوم بتعبئة الزيوت وطرحها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات داخل الموقع، جاءت على النحو التالي:

٢٠٠ كرتونة زيت طعام معبأ ماركة "بيتي" بوزن ٦٤٠ جم للعبوة، ومدون عليها ١ لتر.

١٠٠ كرتونة زيت طعام معبأ ماركة "الصافي" بوزن ٦٤٠ جم للعبوة، ومدون عليها ١ لتر.

١ فنطاس سعة ٣ طن يحتوي على كمية من الزيت السائل تقدر بحوالي ١ طن.

١٠٠٠٠ زجاجة فارغة معدة للتعبئة.

٥٠٠٠ إستيكر علامة "بيتي".

٥٠٠٠ إستيكر علامة "الصافي".

٥٠٠٠ كرتونة فارغة مدون عليها علامتا بيتي والصافي.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

واكد رئيس المدينة على استمرار هذه الحملات و انه لايتم التهاون فى مايضر بسلامة المواطنين وسوف يتم الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين

كما أكد رئيس المدينة أن أجهزة الرقابة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للانضباط داخل الأسواق، مع التأكيد أن المواطن هو الأولوية الأولى، والحفاظ على سلامة السلع المتداولة حق أصيل له.