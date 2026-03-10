محافظ المنوفية يتفقد مواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ..صور

أجرى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بعدد من مواقف سيارات الأجرة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتعديل أسعار المنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار بوزارة البترول والثروة المعدنية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

وقد رافق المحافظ في الجولة، العقيد مصطفي الضبع وكيل إدارة المرور، العقيد هيثم النطاط مدير مباحث المرور، اللواء محمد فتحي مدير مشروع المواقف، سيد شعبان رئيس حي غرب، هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم .

وتفقد محافظ المنوفية مجمع مواقف شبين الكوم بنطاق حى شرق ، موقف الباجور بحي غرب للوقوف على الحالة العامة ومدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة والتأكد من وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون استيكر موضح به التسعيرة الجديدة منعاً لاستغلال المواطنين .

وخلال متابعته، أجرى محافظ المنوفية حواراً مع عدد من سائقي المركبات والمواطنين ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017)، ومديرية التموين ( 2174039-2174037).

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع إدارة المرور ومشروع المواقف والتموين بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والتواجد الميداني بصفة مستمرة للمرور على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة والإلتزام بخطوط السير المقررة.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الإلتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة .

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية اقرت اليوم تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 ( 24 ) جنيه للتر ، البنزين 92 ( ٢٢.٢٥) جنيه للتر، البنزين 80 ( ٢٠.٧٥) جنيه للتر ، السولار ( ٢٠.٥٠) جنيه للتر ، وغاز تموين السيارات (13)جنيه ، كما تم تعديل تعريفة ركوب التاكسي على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة بمبلغ 15 جنيه ومبلغ (٤.٥٠ ) جنية عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة ، و١٥ جنيه تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك والسيارة بديل التوكتوك داخل قري المحافظة والسرفيس داخل مدينة شبين الكوم ٦.٥٠ ج، على أن تكون اسطوانة البوتاجاز المنزلي من ٢٢٥ جنيه الاسطوانه الي ٢٧٥ جنيه ، أسطوانة البوتاجاز التجاري من ٤٥٠ الي ٥٥٠ جنيه للاسطوانة .