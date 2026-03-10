قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
محافظات

بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

أصدر اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قرارا بشأن تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك بدائرة المحافظة ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس٢٠٢٦.

 جاء ذلك خلال اجتماع بحضور  محمد موسى نائب المحافظ والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد والعقيد مصطفي الضبع وكيل إدارة المرور والعقيد هيثم النطاط مدير مباحث المرور وأسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والعقيد محمد فتحي مدير مشروع المواقف .

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين  ( 95 )  ٢٤ جنيه للتر ، البنزين ( 92 )  ٢٢.٢٥ جنيه للتر، البنزين ( 80 )  ٢٠.٧٥جنيه للتــــــر،  ( الســولار )   ٢٠.٥٠جنيه للتر ، ( وغاز تموين السيارات )  ١٣جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب التاكسي  على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة بمبلغ  ( ١٥ ) جنية ومبلغ (٤.٥٠ ) جنية عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة ، و ( ١٥)  جنيه تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك والسيارة بديل التوكتوك داخل قري المحافظة، على أن تكون اسطوانة البوتاجاز المنزلي من ٢٢٥ جنيه الاسطوانه الي ٢٧٥  ، أسطوانة البوتاجاز التجاري من ٤٥٠ الي ٥٥٠ جنيه للاسطوانة .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037) .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تحريك اسعار الوقود البنزين تعريفة الاجرة

