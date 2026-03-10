قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الكلية فرضت شروطها.. طلاب هندسة إلكترونية المنوفية يعلنون إلغاء إفطارهم السنوي

مروة فاضل

قرر طلاب كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية الغاء افطارهم السنوي وذلك عقب تعليمات من الكلية باقتصار الإفطار علي توزيع الوجبات وآلافطار دون أي أنشطة. 

وأصدر طلاب الكلية بيانا بشأن الإفطار المجمع جاء كالآتي " زملاءنا الطلاب،كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك.

على مدار السنوات الأربع الماضية، اعتاد اتحاد طلاب كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف تنظيم الإفطار المجمع داخل الكلية، وقد خرجت النسخ السابقة بحمد الله بصورة مشرفة ودون أي مشكلات، وكان الهدف منها جمع الطلاب والخريجين في أجواء رمضانية تعزز روح الألفة والترابط داخل مجتمع الكلية.

وخلال الاستعداد لتنظيم النسخة الخامسة هذا العام، التزم الاتحاد بكافة الإجراءات المطلوبة، حيث تم تقديم تصور لتنظيم أماكن الكراسي والترابيزات داخل ساحة الكلية، وقمنا بتعديله أكثر من مرة وفقاً لتوجيهات إدارة الكلية، حرصاً منا على خروج اليوم بصورة منظمة تليق بطلاب الكلية.

إلا أنه خلال التحضيرات تم فرض عدد من الضوابط والاشتراطات الجديدة من قبل عميد الكلية، من بينها:

- عدم السماح بحضور أي مرافقين للطلاب عدا الطالبات ومن الدرجة الأولى فقط.

- إنهاء اليوم والفعاليات بالكامل بمجرد الانتهاء من صلاة المغرب دون وجود أي فقرات أو أنشطة بعد الإفطار.

- عدم إقامة صلاة التراويح التي كانت تمثل جزءاً مهماً من تجمع الطلاب في هذا الحدث.

وبناءً على ما سبق، ونظراً للقيود المفروضة على تنظيم الفعالية، فقد قرر اتحاد طلاب كلية الهندسة منوف إلغاء الإفطار المجمع لهذا العام طبقا لاستبيان شارك فيه الطلاب المشتركين به، وتجنباً لتقديم فعالية لا تعكس الهدف والروح التي أُقيم من أجلها هذا الحدث خلال السنوات الماضية.

نؤكد لكم أن قرار الإلغاء لم يكن سهلا علينا أبدا ويؤكد اتحاد الطلاب أنه سيظل دائمًا يعمل من أجل تقديم فعاليات تليق بطلاب الكلية وتعكس روحها الحقيقية".

جامعة المنوفية المنوفية كلية الهندسة الإلكترونية اخبار جامعة المنوفية الافطار الجماعي

