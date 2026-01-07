الجيش السوري : لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة قسد



أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري انه لم تبدأ قواتها في أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة تنظيم قسد، وما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بحسب ماذكرت -وكالة الأنباء السورية سانا - : تنظيم قسد يستهدف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج.

وأضافت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري : قريباً سيتم بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي من بطش تنظيم قسد.

وبدأ الجيش السوري، اليوم الأربعاء، قصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية في حلب.

ولجأ المدنيون إلى الفرار من الأحياء الكردية في حلب، بعد أن أعلنها الجيش السوري "مناطق عسكرية مغلقة"، وسط اشتباكات مستمرة مع القوات الكردية في المدينة الشمالية.

وتُعدّ هذه الاشتباكات الدامية، التي بدأت يوم الثلاثاء، الأعنف بين الطرفين، اللذين فشلا حتى الآن في تنفيذ اتفاق مارس الماضي لدمج الإدارة شبه المستقلة والجيش الكرديين في الحكومة السورية الجديدة.

وفي بيانٍ له، قال الجيش: "سيُعتبر حيّا الشيخ مقصود والأشرفية منطقتين عسكريتين مغلقتين بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم"، مضيفًا أنه سيتم إنشاء "معبرين إنسانيين آمنين" لتمكين المدنيين من المغادرة.