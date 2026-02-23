في ثالث حلقاته.. ملتقي الفكر الإسلامي يناقش حفظ اللسان وكمال أجر الصيام

في حلقة جديدة من بودكاست «ملتقى الفكر الإسلامي» الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، استضاف الملتقى الدكتور يوسف عامر - عضو مجلس الشيوخ، في حوار أجراه الإعلامي حسن الشاذلي، حول موضوع: «حفظ اللسان وأثره في صحة الصيام».

وأكد الدكتور يوسف عامر، أن حفظ اللسان واجب شرعي في كل وقت، ويتأكد في شهر رمضان، شهر التهذيب والتزكية، حيث يُقبل العبد على الله -تعالى- بقلب صافٍ وعقلٍ مستنير، مسترشدًا بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية، بما يعزز قوة الشخصية الإيمانية ويحقق الاتزان في السلوك.

وأوضح أن اللسان ترجمان الباطن، وأن حفظه من علامات كمال الإيمان؛ مستشهدًا بقول النبي -ﷺ-: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»، وقوله -ﷺ-: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، مبينًا أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يشمل صيام الجوارح عن المعاصي، وأن قول الزور والعمل به يُنقص أجر الصائم ويفقده كمال الثواب.

وأشار إلى أن حفظ اللسان عن المحرم واجب، وعن المكروه مندوب، ويتأكد حال الصيام؛ لأن الصائم يتقرب إلى الله بترك الشهوات، فلا يليق به أن يترك الحلال ويقع في الحرام.

كما بيّن الفرق بين السكوت والصمت، موضحًا أن الصمت انضباط عن الشر مع حضور الذكر والفكر، وليس سلبية، بل هو إيجابية منضبطة بهدي الشرع، امتثالًا لقوله -تعالى-: «وقولوا قولًا سديدًا».

وشدد على أن «قول الزور» يشمل كل انحراف عن الحق، سواء كان باللسان مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فجميعها داخلة في دائرة المسئولية والمحاسبة.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن كثرة ذكر الله سبيل إلى طمأنينة القلب، واستقامة اللسان، وكمال الصيام، داعيًا إلى أن يكون رمضان مدرسة عملية لتزكية النفس وضبط الكلمة، حتى يتحقق المقصد الأسمى من الصيام في بناء الإنسان وإصلاح السلوك.

وتخلل فعاليات الملتقى فقرات من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ بلال مختار، أضفت أجواء إيمانية مميزة على اللقاء، وسط تفاعل كبير من الحضور.