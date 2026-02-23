قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق .. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
ديني

صلاة التراويح.. ما حكم أداء النساء لها فى المسجد؟

حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد
حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد
شيماء جمال

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟ 

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».[ أخرجه أبوداود] ولكن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» [أخرجه مسلم].

وتابع: ويشترط لها أن ترتدي ثيابًا ساترة، وأن تخرج غير متعطرة، وأن يكون خروجها برضى زوجها، فإذا التزمت بذلك أبيح لها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح؛ لا سيما إن خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها إن بقيت في بيتها.

 حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم

قال الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: اشترط العلماء في الثياب الذي ترتديه المراة أن يكون واسعا وألا يصف وألا يكشف وألا يشف فاذا كان يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثه فيجوز للمرأة أن ترتديه، وإن كان يفضل أن ترتدي عليه شيئا يكون طويلا، فهذا أولى وأفضل.

وتابع خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية: فإذا وجد فى البنطلون الشروط التي اشترطها أهل العلم في أي ثياب أنه لا يصف ولا يكشف ولا يشف فيجوز أن ترتديه.

هل يؤثر لبس البنطلون للمرأة على صحة الصيام

أما فيما يتعلق بمدى تأثير لبس البنطلون للمرأة على صحة صومها فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى الصوم شرعًا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة في إفساده شرعًا؛ لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.


وبينت أنه يجب على المرأة في رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدي شيئًا من مفاتنها أمام الأجنبي عنها أو في الطريق العام، وإلا كانت آثمة شرعًا.

هل يؤثر وضع المكياج في نهار رمضان على صحة الصيام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبه: ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؛ إذ ليست بِمُفَطِّرٍ، فلا يفسد بها صوم؛ حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.

وفي هذا السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن وضع المكياج فى نهار رمضان لا يفطر، ولكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا.

الأزهر حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد المسجد صلاة التراويح للمرأة في المسجد صلاة التراويح حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

القمص تادرس عطية الله

تحديد موعد جنازة القمص تادرس عطية الله بالإسكندرية.. والبابا تواضروس يعزي

طلعت

صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار

قطايف

طريقة عمل القطايف في المنزل

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

