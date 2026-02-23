صلاة التراويح.. ما حكم أداء النساء لها فى المسجد؟

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».[ أخرجه أبوداود] ولكن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» [أخرجه مسلم].

وتابع: ويشترط لها أن ترتدي ثيابًا ساترة، وأن تخرج غير متعطرة، وأن يكون خروجها برضى زوجها، فإذا التزمت بذلك أبيح لها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح؛ لا سيما إن خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها إن بقيت في بيتها.

حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم

قال الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: اشترط العلماء في الثياب الذي ترتديه المراة أن يكون واسعا وألا يصف وألا يكشف وألا يشف فاذا كان يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثه فيجوز للمرأة أن ترتديه، وإن كان يفضل أن ترتدي عليه شيئا يكون طويلا، فهذا أولى وأفضل.

وتابع خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية: فإذا وجد فى البنطلون الشروط التي اشترطها أهل العلم في أي ثياب أنه لا يصف ولا يكشف ولا يشف فيجوز أن ترتديه.

هل يؤثر لبس البنطلون للمرأة على صحة الصيام

أما فيما يتعلق بمدى تأثير لبس البنطلون للمرأة على صحة صومها فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى الصوم شرعًا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة في إفساده شرعًا؛ لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.



وبينت أنه يجب على المرأة في رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدي شيئًا من مفاتنها أمام الأجنبي عنها أو في الطريق العام، وإلا كانت آثمة شرعًا.

هل يؤثر وضع المكياج في نهار رمضان على صحة الصيام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبه: ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؛ إذ ليست بِمُفَطِّرٍ، فلا يفسد بها صوم؛ حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.

وفي هذا السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن وضع المكياج فى نهار رمضان لا يفطر، ولكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا.