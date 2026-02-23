موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تصدر قرارًا بتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز وتلتقي وفدًا من القيادات الهندسية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها :

محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز آليات متابعة وتقييم الأداء الخدمي بالإدارة المحلية، واختيار الكوادر المؤهلة بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وضبط الأداء، وبناء صف ثان قادر على تحمل المسؤولية

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بنقل وتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز وفقًا لما نص عليه القرار لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا وسرعةً في الإنجاز، بما يضمن دعم دور رئيس المركز؛ لتحقيق آداء تنفيذي مؤثر وفاعل قائم على العمل الميداني، وتحقيق المأمول على الصعيدين الخدمي والتنموي.

هذا وقد شمل القرار تكليف كلٍّ من:

ياسر عبد التواب محمود - نائب أول لمركز ومدينة الخارجة نقلًا من نائب أول مركز ومدينة باريس

سيف الدين السيد - نائب أول لمركز ومدينة باريس نقلًا من نائب ثان مركز ومدينة باريس

الدكتور عطية خليل عبد الوهاب - نائب ثان لمركز ومدينة باريس نقلًا من رئاسة قرى درب الأربعين .

محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من القيادات الهندسية

استقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم ، وفدًا من القيادات والخبرات الهندسية، ضم المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة، واللواء هشام أبو سنة رئيس فرع نقابة المهندسين المصرية الأسبق؛ وذلك لتقديم التهنئة وبحث أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ورحّبت المحافظ بالوفد الزائر، معربةً عن تقديرها لهذه الزيارة التي تعكس روح التعاون والتكامل بين الخبرات الهندسية ومؤسسات العمل بالمحافظة؛ بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشترك، وفي مقدمتها إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بأعمال رفع كفاءة الوصلات المتهالكة بطريق الداخلة الخارجة بطول 40 كم، بدايةً من منطقة أبو طرطور وحتى قرية المنيرة، بالتنسيق مع شركة فوسفات مصر؛ تمهيدًا لبدء التنفيذ بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق ودعم حركة النقل وخدمة المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات التنموية المشتركة المقرر تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والشركة.

محافظ الوادي الجديد تتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكري مدير المركز.

واطلعت المحافظ على خطة العمل من خلال منظومة الشباك الواحد لتلقي شكاوى و طلبات المواطنين بالإضافة إلى تحصيل رسوم الخدمات المقدمة من الديوان العام، وموقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومعدلات الرد والاستجابة على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ووجهت مجدي بتصنيف الشكاوى الواردة لقياس نبض الشارع وتحديد أهم القطاعات المطلوب بحث الشكاوى المتعلقة بها وأسبابها، مشيدةً بأداء العاملين في المركز وارتفاع معدلات الانتهاء من الطلبات والمعاملات الواردة والتي بلغ عددها خلال الفترة من يناير الماضي وحتى فبراير الحالي ٤٥٩٢ طلبًا تم الانتهاء من ٤٤٤٣ طلبًا منها حتى الآن.