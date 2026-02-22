قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
ديني

دعاء رابع يوم رمضان.. ردّده يسخر الله لك الأرض ومن عليها

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء رابع يوم رمضان .. أصبح دعاء رابع يوم رمضان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك فى رابع يوم رمضان، وأدعية شهر رمضان دائمًا تخدم جميع المسلمين حول العالم للتقرب إلى الله، وإذا أخلص العبد نيته أمام الله، فجميع الأدعية لها قيمتها الروحية وحقيقتها المعنوية، فهي المنجية من هلاك يوم القيامة، وهي التي تجلب الرزق وتبعد عنك شر الدنيا، ودائمًا تحفزك على القيام بأعمال الخير، وهي التي تبعد عنك الوسواس، فضائل لا حصر لها، فاغتنمها في رمضان، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء رابع يوم رمضان .

دعاء رابع يوم رمضان

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفها كيف شئت.


دعاء رابع يوم رمضان

 يسخر الله لك الأرض ومن عليها
(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).

((اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا)).

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم ، الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها و ما لم نعلم ، أن تستجيب لنا دعواتنا ، وتحقق رغباتنا ، وتقضي حوائجنا ، وتفرج كروبنا ، وتغفر ذنوبنا ، وتستر عيوبنا ، وتتوب علينا ، وتعافينا وتعفو عنا ، وتصلح أهلينا وذريتنا ، وترحمنا برحمتك الواسعة ، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك .

دعاء رابع يوم رمضان مكتوب ومستجاب

اللهم ارزقنى فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري، بأمانك يا أمان الخائفين
اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب
اللهم اجعل سعيي فيه مشكورًا، وذنبي فيه مغفورًا وعملي فيه مقبولًا وعيبي فيه مستورًا ووفقنى فيه إلى التقي وصحية الأبرار
اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان واغلق عني أبواب النيران ووفقنى فيه لقراءة القرآن
اللهم ارزقنى فيه فضل ليلة القدر وبلغني إياها ويسير فيه أموري من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري يا أرحم الراحمين

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينيا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولاتضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك واياديك يا منتهى رغبة الراغبين.

اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين.
اللهم عافني في روحي وفي جسدي ، وفي قلبي وفي بدني ، وفي صحتي وفي قوتي ، وعافني في دنياي و آخرتي.
اللهم كما صنت وجهي عن السجود إلا لك ، فصنه عن الحاجة إلا إليك ،و اجعل يدي العليا بالإعطاء ، ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء ، إنك ترزق من تشاء.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين و قيامي فيه قيام القائمينو نبهني فيه عن نومة الغافلين و هب لي جرمي فيه يا إله العالمين و اعف عني يا عافيًا عن المجرمين .
اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطكو نقماتك و وفقني فيه لقرآنك وآياتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين

دعاء رابع يوم رمضان رابع يوم رمضان دعاء رابع يوم رمضان مكتوب ومستجاب

