تحقيق تطلعات المواطنين.. محافظ البحر الأحمر يستقبل قيادات الأزهر

استقبل الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة الشيخ سعد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد عبدالرحيم مدير عام إدارة الوعظ بالمنطقة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للبحر الأحمر، في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التعاون بين مؤسساتها ودعم جهود التنمية والاستقرار المجتمعي.

وخلال اللقاء، أعرب قيادات الأزهر عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والسداد لمحافظ البحر الأحمر في أداء مهامه، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وخدمة أبناء المحافظة في مختلف مدنها.

وأكدوا أهمية ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي الصحيح، وترسيخ قيم المواطنة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المواطنين.

من جانبه، أعرب محافظ البحر الأحمر عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية الدور الوطني والتوعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق الصالح العام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية بالمحافظة، بما يدعم خطط التنمية ويعزز منظومة العمل المشترك لخدمة المواطنين.