خطة أمريكية من 3 مراحل لإدارة فنزويلا بعد مصادرة ناقلتي نفط

بعد ساعات من قيام الجيش الأمريكي اليوم /الأربعاء/ بمصادرة ناقلتي نفط، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خطة للمرحلة المقبلة في فنزويلا، تتضمن فرض الولايات المتحدة نفوذها على السلطات الانتقالية في البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية "استولت" على ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، بين اسكتلندا وآيسلندا، بدعوى انتهاك العقوبات الأمريكية.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" - في تقرير اليوم - خطة "روبيو" بشأن التعامل مع فنزويلا والتي صرح بها للصحفيين وتتضمن ثلاث مراحل، مؤكداً أن الإدارة "لا تتصرف بعشوائية".

وتتضمن الخطة - وفق روبيو - العمل على استقرار البلاد من خلال مصادرة وبيع ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، على أن تتولى الولايات المتحدة، وليس القيادة الفنزويلية الانتقالية، الإشراف على كيفية توزيع العائدات.

أما المرحلة الثانية، فتشمل ضمان حصول "الشركات الأميركية والغربية وغيرها" على فرص عادلة لدخول السوق الفنزويلية، إلى جانب إعادة دمج قوى المعارضة.. بينما تتعلق المرحلة الثالثة - التي لم يفصّلها روبيو - بـ "مرحلة انتقالية" تشمل دمج الأحزاب المعارضة.. وقال روبيو: "نشعر بأننا نمضي قدماً بطريقة إيجابية للغاية".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت - في تصريح صحفي اليوم رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا كما تعهّد الرئيس دونالد ترامب - إن الإدارة الأمريكية "تنسق بشكل وثيق" مع السلطات الانتقالية الفنزويلية، مؤكدة أن "قراراتها ستكون مملاة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال مسئول أمريكي - طلب عدم الكشف عن هويته - إن خفر السواحل الأمريكي صعد على متن الناقلة الروسية بعد مطاردة استمرت نحو أسبوعين، مشيراً إلى عدم مواجهة أي مقاومة أو سلوك عدائي من طاقمها.

وأوضحت الصحيفة أن السفينة - التي لم تكن تحمل نفطاً وقت احتجازها - كانت قد حاولت التوجه إلى فنزويلا لتحميل شحنات من الخام، وظلت تراوغ القوات الأمريكية لأكثر من أسبوعين.

وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الأمريكي بأنه "أوقف ناقلة مظلمة عديمة الجنسية وخاضعة للعقوبات"، تدعى "إم صوفيا"، في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، حيث كانت "تمارس أنشطة غير مشروعة"، مشيراً إلى أنه يجري مرافقتها إلى الولايات المتحدة.