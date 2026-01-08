بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

تصدر مرض الفنانة لقاء سويدان الترند ، مؤخرا، حيث أثارت اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا.

يعد مرض العصب السابع، الذي عانت منه لقاء سويدان، من المشكلات الصحية الشائعة المرتبطة بالتوتر التي تصيب عدد كبير من الأشخاص.

ووفقا لما جاء في موقع drpanossian نكشف لكم كيفية السيطرة على التوتر للوقاية من العصب السابع الذي أصيبت به الفنانة لقاء سويدان.

الوقاية من العصب السابع

مارس الرياضة بانتظام لتقليل مستويات التوتر.

مارس تمارين التنفس العميق وتقنيات اليقظة الذهنية.

تجنب الكافيين والكحول والمنبهات الأخرى.

تناول نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالفواكه والخضراوات.

اقضِ بعض الوقت في الطبيعة أو في ممارسة أنشطة تجلب لك السعادة.

مارس اليوجا أو غيرها من تمارين الاسترخاء.



خذ فترات راحة منتظمة على مدار اليوم للاسترخاء والراحة.



احصل على قسط وافر من النوم كل ليلة للمساعدة في تقليل مستويات التوتر.



استمع إلى موسيقى هادئة أو أصوات الطبيعة للمساعدة في استرخاء عقلك وجسمك.



تواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يمكنهم تقديم الدعم العاطفي.



شارك في أنشطة تعزز التفكير الإيجابي، مثل كتابة اليوميات أو التأمل.



اطلب المساعدة المتخصصة إذا لزم الأمر، مثل المعالج النفسي أو المستشار.