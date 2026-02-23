قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي قام بزيارة أخوية إلى السعودية، موضحًا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي استقبل الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هذه الزيارة مهمة للتنسيق بين مصر والسعودية، ولأمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأضاف أن مصر والسعودية تعملان سويًا لاستقرار هذه المنطقة بالكامل، وتشكلان الأساس في الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن التنسيق يؤكد أهمية هذه الزيارة بشأن ما يجري في الإقليم.

وأوضح أن التنسيق بين البلدين مهم جدًا، وأن أمن البحر الأحمر والخليج والمنطقة والعالم العربي كله مشترك بين مصر والسعودية، وكل ما يتعلق بأمن المنطقة تم بحثه في الاجتماعات الثنائية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية، وتتميز بالمصداقية والشفافية والعمل المشترك.

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

آيفون 18 برو

آيفون 18 برو في طريقه لرفع عمر البطارية إلى مستوى غير مسبوق

Galaxy S26 Ultra

تسريب جديد لهاتف Galaxy S26 Ultra يكشف مفاجأة بالبطارية وسرعة الشحن

ون بلس 15s

ون بلس 15s.. هاتف صغير الحجم ببطارية عملاقة ومواصفات رائدة

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

