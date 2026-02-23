أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي قام بزيارة أخوية إلى السعودية، موضحًا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي استقبل الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هذه الزيارة مهمة للتنسيق بين مصر والسعودية، ولأمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأضاف أن مصر والسعودية تعملان سويًا لاستقرار هذه المنطقة بالكامل، وتشكلان الأساس في الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن التنسيق يؤكد أهمية هذه الزيارة بشأن ما يجري في الإقليم.

وأوضح أن التنسيق بين البلدين مهم جدًا، وأن أمن البحر الأحمر والخليج والمنطقة والعالم العربي كله مشترك بين مصر والسعودية، وكل ما يتعلق بأمن المنطقة تم بحثه في الاجتماعات الثنائية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية، وتتميز بالمصداقية والشفافية والعمل المشترك.