دار الأوبرا الأبرز.. تركى آل الشيخ يعلن عن مفاجآت ثقافية بين مصر والسعودية

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمقر وزارة الثقافة في الزمالك، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

ونشر تركي آل شيخ، فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، تضمن كلمة وزيرة الثقافة خلال لقائها معه.

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية الشراكات المصرية السعودية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء اللقاءات والقمة المصرية السعودية التي شهدها اليوم نفسه.

وأوضحت أن الثقافة تأتي في سياق التوجهات العامة للدولتين، مرحبة بالمستشار تركي آل الشيخ في مقر الوزارة.

من جانبه، كشف المستشار تركي آل الشيخ عن الاتفاق عن عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية الكبرى، مؤكدًا أن الشعار المشترك للمرحلة المقبلة هو: «نزرع الأمل والبهجة».

وأشار إلى وجود مفاجآت كبيرة تم الاتفاق عليها، من بينها توقيع اتفاقية مهمة تخص دار الأوبرا المصرية، تتضمن برنامجًا لزيارة فنانين الأوبرا المصرية إلى المملكة بشكل شهري، إلى جانب اهتمام خاص بجميع العاملين في الأوبرا.