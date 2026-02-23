بيعبر عن شعوري .. تركي آل الشيخ يشيد بأحد مشاهد الكينج لمحمد إمام

علق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية علي احد مشاهد محمد امام في مسلسله الرمضاني الكينج.

وكتب الـ الشيخ من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اخي محمد إمام يعبر عن شعوري وشعور كل الفنانين والمنتجين والقنوات والجمهور في هذا المشهد😎🤷🏻‍♂️ ".



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.