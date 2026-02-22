مسلسل الكينج الحلقة 5 .. محمد عادل إمام ينفذ اتفاقه مع كمال أبو رية ويخدع عماد رشاد

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث خاصة بعد دخول حمزة الدباح عالم المافيا بشكل إحترافي.

وبدأت الحلقة بمشادة حدثت بين زمزم الدباح (حنان مطاوع) وزوجها بدير الجيوشي ( عمرو عبد الجليل ) بسبب شقيقه فارس (أحمد كشك) ووضعت له شرط ان يطرد شقيقه وتتمكن هى من إدارة أملاكه.

اتفاق جديد بين جلال (كمال أبو رية) وحمزة (محمد عادل إمام) ويطلب منه ان يقوم بأخر مهمة حتى يتمكن من الإنتقام من بدوي الصياد ( عماد رشاد) ويطلب منه ان ينقل جميع المعلومات الخاصة به على فلاشة وحمزة ينجح فى المهمة.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.