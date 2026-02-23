قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
مرأة ومنوعات

هنتسحر ايه النهاردة؟ .. عدس بجبة بالطماطم والجبنة البراميلي وسلطة حمص وبطاطس مقلية بصوص الزبادي

سلطة عدس
سلطة عدس
اسماء محمد

هنتسحر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل 3 اكلات شية وغير تقليدية لسحور رمضان وفي نفس الوقت خطوات تحضيرها بسيطة وسهلة.

طريقة عمل عدس بجبة

نعرض لكم طريقة عمل عدس بجبة من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج 
المقادير
2 كوب عدس بجبة مسلوق

2 كوب خيار مكعبات صغيرة

2 كوب طماطم مكعبات صغيرة

كوب جبنة براميلي ناشفة

2 كوب بقدونس

كوب بصل أحمر مكعبات صغيرة

½ كوب عصير ليمون

زيت زيتون

كمون

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل سلطة عدس

ضعي المكونات في بولة و قلبيها جيداً ثم ضعيها في طبق التقديم و زينيها مبكعبات جبنة براميلى ناشفة وقدميها مع الخبز البلدي.

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة حمص من خلال خطوات الشيف مروة مهنى

المقادير
حمص مسلوق

زبادي

ثوم

طحينة

زيت زيتون

ملح 
فلفل اسود

عصير ليمون

للتقديم
خبز شامي محمص
اوراق نعناع
لبنة
حبة البركة
طريقة تحضير سلطة الحمص
اخلطى كل المكونات في الكبة ثم ضعيها في طبق التقديم وزينيها بالنعناع وحبة البركة ويقدم.

بطاطس مكعبات بصوص الزبادي 


نعرض لكم طريقة عمل بطاطس مكعبات بصوص الزبادي للشيف غادة التلي.

المقادير
بطاطس مكعبات مقلية

بصل أبيض شرائح

فلفل أحمر شرائح

جزر مبشور

ذرة حلوة

للصوص:
زبادي
ثوم مفروم
مايونيز
مستردة
ملح
فلفل اسود 
كزبرة خضراء
ليمون

طريقة عمل بطاطس مقلية بصوص الزبادي

شوحي البصل مع الفلفل الأحمر و الثوم في زيت الزيتون  ثم يضاف الذرة الحلوة و الجزر المبشور وضعي جميع مكونات الصوص معا ثم ضعي الخضروات و البطاطس المقلية.

هنتسحر ايه النهاردة سحور رمضان عدس بجبة سلطة حمص بطاطس مقلية صوص الزبادي

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

