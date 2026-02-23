نجم الزمالك السابق: الإعلام الرياضي في مصر منحاز للأندية الكبرى

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن رأيه الصريح حول الإعلام الرياضي في مصر، مؤكدًا أن التحليل الرياضي غالبًا ما يتأثر بالانتماءات والألوان التفضيلية، ما يجعله في كثير من الأحيان منحازًا.



وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القنوات الخاصة بالأندية مثل قناة الأهلي أو قناة الزمالك تميل غالبًا لدعم فرقها بشكل واضح، وهو ما يخرج الإعلام عن حياده، بينما القنوات الأخرى خارج هذه الانتماءات تميل إلى تقديم تحليلات أكثر توازنًا وموضوعية.



وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن التحيز لا يقتصر على القنوات، بل امتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لكل شخص صفحة خاصة ينشر من خلالها ما يعزز انتماءه للنادي الذي يشجعه، ما يؤثر بدوره على المتابعين والمشاهدين.



وأضاف جمال أن بعض البرامج تستضيف لاعبين سابقين متعصبين بشكل كبير، حتى لو كانوا لاعبي منتخبات، وهو ما يخلق بيئة إعلامية سلبية، يمكن أن تهدم مسيرة اللاعبين الناشئين الذين يتابعون هذه البرامج ويتأثرون بها، بدلًا من أن تكون أدوات بناء ودعم للجيل الجديد.



واختتم جمال حديثه بالتأكيد على أن الإعلام الرياضي له تأثير كبير على ثقافة الجمهور واللاعبين، وأنه من الضروري أن يكون التحليل موضوعيًا وبعيدًا عن الانتماءات الحزبية أو الأندية، من أجل الحفاظ على نزاهة الرياضة في مصر.

