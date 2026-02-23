نجم الزمالك السابق يتهم وكيله بالنصب عليه خلال تجربة الاحتراف في تركيا

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن تجربة الاحتراف الخارجي التي خاضها في تركيا، مؤكدًا أنه تعرّض للاستغلال المالي على يد وكيله أثناء فترة تواجده هناك.

وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من الانتقال كان الحصول على مقابل مادي مناسب وتجربة الاحتراف، لكنه فوجئ بأن الأموال التي كان من المفترض أن يحصل عليها كانت أقل بكثير من المتفق عليه، مشيرًا إلى أن الوكيل المحلي استولى على حوالي ثلاثة أرباع المبلغ المتفق عليه وتركه في موقف صعب ومرهق.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن هذه التجربة أثرت عليه نفسيًا وفنيًا، ودفعته لاتخاذ قرار العودة إلى مصر، بعد أن شعر بالغربة والإحباط، مؤكدًا أن الوضع كان صعبًا خاصة في ظل غياب وسائل التواصل الحديثة مثل فيسبوك وماسنجر التي يمكن أن تساعده على متابعة حقوقه أو التواصل مع إدارة النادي أو وكيله.

واختتم جمال حديثه بالتأكيد على أن هذه الواقعة كانت درسًا قاسيًا في مسيرته، وأنها أبرزت أهمية توخي الحذر عند التعامل مع وكلاء الاحتراف، حتى لا يقع اللاعب ضحية الاستغلال المالي والخيانة المهنية.

