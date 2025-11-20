شاهد| نيسان روج 2026 بلج إن هايبرد

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان روج موديل 2026، وتنتمي روج لفئة السيارات الـ SUV الهايبرد متعددة الاستخدامات، وهي نسخة شبه مطابقة من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV مع هوية نيسان الأمامية وشعارها فقط .

نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

أبعاد نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

تأتى سيارة نيسان روج موديل 2026 الهايبرد بطول 4641 مم، وعرض 1821 مم، وارتفاع 1909 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2705 مم .

محرك نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

تستمد سيارة نيسان روج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، بجانب محرك كهربائي في الأمام وآخر في الخلف، لتكون القوة الإجمالية 248 حصان، وبها عزم دوران 452 نيوتن/ متر، وبها بطارية سعة 20 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مدى كهربائي 61 كم/ساعة ويتم شحن البطاريات بالكامل عبر شاحن منزلي خلال 7.5 ساعة.

مواصفات نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

زودت سيارة نيسان روج موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة، وشبك أمامي مستوحى من سيارات سنترا و ليف، وبها شاشة وسطية مقاس 9 بوصه، وعدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها مقاعد أمامية مدفأة، وبها نافذ USB متعددة، وبها عجلة قيادة جلدية، وبها شاشة عرض على الزجاج 10 بوصة، ونظام صوتي من Bose، ومقاعد جلدية فاخرة، وستائر جانبية، وسقف بانورامي كهربائي.



تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

تأسست شركة كوايشينشا لتصنيع السيارات في عام 1911 بواسطة ماسوجيرو هاشيموتو، وفي عام 1914، أنتجت أول سيارة يابانية "DAT"، والتي سميت على اسم المستثمرين الرئيسيين، وفي عام 1932، تم تغيير اسم السيارة إلى "داتسون" (Datsun) لتعني "ابن دات".

نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

وفي عام 1933 استحوذت شركة نيهون سانجيو (نيسان) القابضة على شركة جيتسويو جيدوشا سيزو، التي كانت تمتلك داتسون، وتم تأسيس شركة نيسان موتور المحدودة في 26 ديسمبر من عام 1933، وفي 30 مايو 1934، فصلت نيسان قسم تصنيع السيارات كشركة جديدة باسم نيسان موتورز، وبدأت في بيع سيارات تحت اسمي نيسان وداتسون.

نيسان روج موديل 2026 الهايبرد

وفي فترة الحرب العالمية الثانية اتجهت الشركة إلى إنتاج الشاحنات والمركبات العسكرية، واستولت قوات الحلفاء المحتلة على مصانع نيسان الرئيسية في عام 1945.