موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025

رباب الهواري

تتجه أنظار الجماهير الأفريقية وعشاق كرة القدم إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي الجزائر ونيجيريا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر فعالياتها حتى 18 يناير 2026.

 وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز قمم البطولة، لما يحمله المنتخبان من تاريخ كبير وطموحات متجددة في المنافسة على اللقب القاري.

أهمية المباراة وطموحات المنتخبين

تحمل مواجهة الجزائر ونيجيريا أهمية خاصة، كونها لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يسعى كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو منصة التتويج. المنتخب الجزائري يدخل اللقاء بطموح استعادة الأمجاد القارية، معتمدًا على خبرة لاعبيه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى، بينما يطمح منتخب نيجيريا لتأكيد قوته كأحد أبرز المرشحين للقب، مستفيدًا من سرعته وقوته البدنية وخبرته في الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا

تقام مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب المغربية المستضيفة للبطولة. وتأتي هذه المواجهة ضمن جدول حافل بالمباريات القوية في ربع النهائي، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

نصف النهائي المنتظر

سيضرب الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا موعدًا في الدور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة منتخبي المغرب والكاميرون، المقرر إقامتها يوم الجمعة. ويزيد هذا السيناريو من سخونة اللقاء، نظرًا لقوة المنافس المحتمل وصعوبة الطريق نحو المباراة النهائية.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2، اللتين ستنقلان أحداث اللقاء بشكل حصري، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

ترقب جماهيري وحسم منتظر

في ظل تقارب المستوى وقوة الأسماء داخل صفوف المنتخبين، تبقى كل الاحتمالات واردة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع السيناريوهات، في انتظار من يحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي


 

