كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر عن عن تشكيل مواجهة نظيره منتخب غينيا الاستوائية، المقرر لها في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية "الرباط"، في بطولةأمم إفريقيا والمقامة بالمغرب 2025

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق العلامة الكاملة وذلك بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات عندما يلتقي في السادسة مساء اليوم مع منتخب غينيا الاستوائية



وجاء تشكيل منتخب الجزائر كاتالي:-

حراسة المرمى: مانديرا.

الدفاع: بلغالي، آيت نوري، توجاي وبلعيد.

الوسط: زروقي، عبدلي، شايبي.

الهجوم: حاج موسى، مازة، بقرار.