تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تواصل إم جي تعزيز وجودها في السوق السعودي من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات، ومنها سيارة MG8 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تأتي بتصميم عصري، مع حزمة من التجهيزات العملية لتلائم الاستخدام ومتطلبات القيادة الحديثة.

أداء ومحرك إم جي 8 موديل 2026

تعتمد MG8 موديل 2026 على نظام هجين قابل للشحن، يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي مدعوم ببطارية بسعة 21.4 كيلوواط/ساعة.

 إم جي 8 موديل 2026

ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع أمامي، وتسارعًا يصل من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو 7 ثوانٍ، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 30.1 كم/لتر.

تجهيزات ومواصفات إم جي 8 موديل 2026

زودت MG8 بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية حسب الفئة، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر أنظمة التحكم في الثبات والتحكم في الجر، إضافة إلى مثبت سرعة ذكي وكاميرات خلفية أو محيطية بزاوية 360 درجة.

 إم جي 8 موديل 2026

تجمع المقصورة الداخلية لسيارة MG8 بين الراحة والتقنيات الحديثة، حيث يحصل السائق على مقعد قابل للتعديل الكهربائي، مع ذاكرة وتبريد، وتأتي المقاعد بكسوة قماشية فاخرة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس يصل إلى 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بنفس القياس، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف.

 إم جي 8 موديل 2026

تأتي MG8 بأبعاد خارجية من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,887 مم، وعرضها 1,890 مم، وارتفاعها 1,510 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,810 مم، وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية، إلى جانب جنوط ألمنيوم بمقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة.

 إم جي 8 موديل 2026

سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية

تُطرح سيارة إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 109,710 ريالات سعودية.

إم جي MG8 سيارة MG8 سعر MG8 سعر MG8  في السعودية أسعار MG8 2026 مواصفات MG8 إم جي 8 موديل 2026

