قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة علي حريق مخزن وورشة نجارة في المنوفية
شوط أول سلبي في قمة ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي
محافظ الوادي الجديد ينعي رئيس مركز الداخلة عبر الصفحه الرسمية للمحافظة
ثورة في كأس العالم 2026 بعد قرار الفيفا الجديد .. ماذا يحدث؟
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 674 ألف جنيه.. 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر "بالأسعار"

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنيات المتطورة، إلى جانب إختلاف التصميمات والأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر، مع عرض أحدث الأسعار وأبرز المواصفات 

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يتراوح بين 

بيجو 3008

بيجو 3008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 3008 من 1,989,990 إلى 2,249,990 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك.

ستروين  C4X

ستروين  C4X

تستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.3 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة ستروين  C4X بين 1,199,000 و 1,349,000 جنيه.

رينو ميجان

رينو ميجان

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان من 1,090,000 وصولًا إلى 1,290,000، وزودت السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصانًا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر حسب الفئة سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و240 نيوتن متر، جميعهم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ستروين C5 اير كروس

ستروين C5 اير كروس

تستمد سيتروين C5 اير كروس قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,590,000 و 1,730,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات الفرنسية أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد الطلحي

داعية: الإخاء والمؤاخاة قيّم عظيمة بها يقوم المجتمع ويقوى تماسكه

حكم ضرب الزوجة

حكم ضرب الزوجة في الإسلام.. تفسير خاطئ لآية: «واضربوهن»

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مدينة رأس غارب

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بـ رأس غارب

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد