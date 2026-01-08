تبدأ من 674 ألف جنيه.. 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر "بالأسعار"

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنيات المتطورة، إلى جانب إختلاف التصميمات والأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر، مع عرض أحدث الأسعار وأبرز المواصفات

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يتراوح بين

بيجو 3008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 3008 من 1,989,990 إلى 2,249,990 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك.

ستروين C4X

تستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.3 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة ستروين C4X بين 1,199,000 و 1,349,000 جنيه.

رينو ميجان

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان من 1,090,000 وصولًا إلى 1,290,000، وزودت السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصانًا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر حسب الفئة سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و240 نيوتن متر، جميعهم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ستروين C5 اير كروس

تستمد سيتروين C5 اير كروس قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,590,000 و 1,730,000 جنيه.