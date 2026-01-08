أخبار السيارات| نصائح مجربة لتجهيز العربية للرحلات والسفر .. مواصفات تينسور روبوكار 2026 ذاتية القيادة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري، العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يجب تجهيز السيارات قبل السفر او التحرك في رحلة برية ، وبالتالي يجب التركيز على الفحص الميكانيكي الشامل ومن ضمنه الكشف علي الزيت، ومياه التبريد، والفرامل، والبطارية، والإطارات، و التكييف.

كشفت شركة تينسور عن طرازها الجديد تينسور روبوكار موديل 2026، وتنتمي تينسور لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه ذاتيه القيادة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .