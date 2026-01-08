قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
أخبار السيارات| نصائح مجربة لتجهيز العربية للرحلات والسفر .. مواصفات تينسور روبوكار 2026 ذاتية القيادة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يجب تجهيز السيارات قبل السفر او التحرك في رحلة برية ، وبالتالي يجب التركيز على الفحص الميكانيكي الشامل ومن ضمنه الكشف علي الزيت، ومياه التبريد، والفرامل، والبطارية، والإطارات، و التكييف.

كشفت شركة تينسور عن طرازها الجديد تينسور روبوكار موديل 2026، وتنتمي تينسور لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه ذاتيه القيادة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارات هاتشباك 2026 i30 تجهيز السيارة للرحلات مينى كوبر هافال H6 كي جي أم اكتيون تينسور روبوكار 2026

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

الدولي السنغالي بابي ديمبا ديوب

تولوز يضم الدولي السنغالي بابي ديمبا ديوب بعقد إعارة مع أحقية الشراء

أحمد نبيل كوكا

اشتكى من آلام الحوض.. نجم الأهلي يخضع لبرنامج تأهيلي

النادي الأهلي

تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر| صور

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

