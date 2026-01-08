قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر ؟

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر
نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر
إبراهيم القادري

يجب تجهيز السيارات قبل السفر او التحرك في رحلة برية ، وبالتالي يجب التركيز على الفحص الميكانيكي الشامل ومن ضمنه الكشف علي الزيت، ومياه التبريد، والفرامل، والبطارية، والإطارات، و التكييف.

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر 

بالاضافة إلي انه يجب التأكد من عمل الإنارة، وقم بتجهيز مستلزمات السلامة والطوارئ والتي من ضمنها أيضا، عدة الإسعافات، وطفاية الحريق، والإطار الاحتياطي، والأدوات، ويجب حمل مياه ووجبات خفيفة، وتجهيز مستندات السيارة ورخص القيادة، وتأكد من نظافة السيارة الداخلية والخارجية لتجربة قيادة آمنة.

- نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر :

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر 

المحرك والسوائل

يجب فحص مستوى الزيت، ومياه التبريد، وسائل الفرامل، ونقاء فلاتر الهواء، وتأكد من عدم وجود أي تسريبات.

الإطارات

قم بفحص ضغط الهواء في الإطارات الأربعة والإطار الاحتياطي ، وتأكد من سلامة نقاشات الإطارات ، ويفضل موازنة الإطارات وتغييرها بشكل دوري.

الفرامل

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر 

من الضروري ان يتم فحص كفاءة الفرامل والتأكد من عدم وجود أصوات غريبة أو اهتزازات.

البطارية

قم باختبار البطارية للتأكد من قدرتها على التحمل، خاصة مع استخدام التكييف .

التكييف والإنارة

تأكد من عمل التكييف بكفاءة، وقم بفحص عمل جميع الأضواء الأمامية، والخلفية، والإشارات.

عدة الطوارئ

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر 

جهز حقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، ومثلث تحذير، وكشاف، ووصلات بطارية.

أدوات الصيانة

يجب ان تحمل معك مفاتيح، وقفازات، وبعض قطع الغيار البسيطة.

مستندات السيارة

أحمل معك رخصة القيادة، ورخصة السيارة، أو توكيل إذا لزم الأمر.

النظافة

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر 

قم بتنظيف السيارة من الداخل والخارج لرحلة منعشة، ويفضل تركيب واقي وجهية (PPF) لحماية الطلاء من الحصى.

التنظيم

قم بتنظيم الأمتعة في صندوق السيارة، وتوفير مساحة للوجبات الخفيفة والمياه.

المياه والوجبات الخفيفة

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر 

قم بجلب كمية كافية من المياه والوجبات غير القابلة للتلف.

تخطيط الرحلة

تقدير أوقات التوقف للراحة وتناول الطعام لتجنب القيادة المتعبة.

التعامل مع الطقس

تأكد من ملائمة الإطارات لفصل السفر سواء كنت في فصل الصيف أو الشتاء. 

تجهيز السيارات الكشف علي الزيت مياه التبريد البطارية التكييف تسريبات طفاية الحريق الفحص الميكانيكي كفاءة الفرامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا عمانوئيل يستقبل محافظ الأقصر والوفد المرافق للتهنئة بعيد الميلاد

جانب من الاجتماع

وزير العمل يستقبل وفد نقابة البترول التركية لتعزيز التعاون والتواصل النقابي

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا باسيليوس والأنبا مكاريوس يتبادلان التهنئة بعيد الميلاد المجيد

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد