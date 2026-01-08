يجب تجهيز السيارات قبل السفر او التحرك في رحلة برية ، وبالتالي يجب التركيز على الفحص الميكانيكي الشامل ومن ضمنه الكشف علي الزيت، ومياه التبريد، والفرامل، والبطارية، والإطارات، و التكييف.

نصائح هامة لتجهيز السيارة للرحلات والسفر

بالاضافة إلي انه يجب التأكد من عمل الإنارة، وقم بتجهيز مستلزمات السلامة والطوارئ والتي من ضمنها أيضا، عدة الإسعافات، وطفاية الحريق، والإطار الاحتياطي، والأدوات، ويجب حمل مياه ووجبات خفيفة، وتجهيز مستندات السيارة ورخص القيادة، وتأكد من نظافة السيارة الداخلية والخارجية لتجربة قيادة آمنة.

المحرك والسوائل

يجب فحص مستوى الزيت، ومياه التبريد، وسائل الفرامل، ونقاء فلاتر الهواء، وتأكد من عدم وجود أي تسريبات.

الإطارات

قم بفحص ضغط الهواء في الإطارات الأربعة والإطار الاحتياطي ، وتأكد من سلامة نقاشات الإطارات ، ويفضل موازنة الإطارات وتغييرها بشكل دوري.

الفرامل

من الضروري ان يتم فحص كفاءة الفرامل والتأكد من عدم وجود أصوات غريبة أو اهتزازات.

البطارية

قم باختبار البطارية للتأكد من قدرتها على التحمل، خاصة مع استخدام التكييف .

التكييف والإنارة

تأكد من عمل التكييف بكفاءة، وقم بفحص عمل جميع الأضواء الأمامية، والخلفية، والإشارات.

عدة الطوارئ

جهز حقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، ومثلث تحذير، وكشاف، ووصلات بطارية.

أدوات الصيانة

يجب ان تحمل معك مفاتيح، وقفازات، وبعض قطع الغيار البسيطة.

مستندات السيارة

أحمل معك رخصة القيادة، ورخصة السيارة، أو توكيل إذا لزم الأمر.

النظافة

قم بتنظيف السيارة من الداخل والخارج لرحلة منعشة، ويفضل تركيب واقي وجهية (PPF) لحماية الطلاء من الحصى.

التنظيم

قم بتنظيم الأمتعة في صندوق السيارة، وتوفير مساحة للوجبات الخفيفة والمياه.

المياه والوجبات الخفيفة

قم بجلب كمية كافية من المياه والوجبات غير القابلة للتلف.

تخطيط الرحلة

تقدير أوقات التوقف للراحة وتناول الطعام لتجنب القيادة المتعبة.

التعامل مع الطقس

تأكد من ملائمة الإطارات لفصل السفر سواء كنت في فصل الصيف أو الشتاء.