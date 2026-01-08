سيارات مستعملة سعرها تحت 150ألف جنيه .. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 405، وكيا سابيا، ودايو لانوس، وتويوتا كورولا، وهيونداي النترا .

هيونداي النترا موديل 1994

تحصل سيارة هيونداي النترا موديل 1994 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 700 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي النترا موديل 1994

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 1989

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 1989 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 500 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 1989

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 1989 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو لانوس موديل 2000

تنقل قوة سيارة دايو لانوس موديل 2000 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو لانوس موديل 2000

تأتى سيارة دايو لانوس موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سابيا موديل 2009

تمكنت سيارة كيا سابيا موديل 2009 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سابيا موديل 2009

تقدم سيارة كيا سابيا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 405 موديل 2007

تباع سيارة بيجو 405 موديل 2007 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 240 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 405 موديل 2007

سعر سيارة بيجو 405 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .