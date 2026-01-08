منها I30 وليون.. سيارات هاتشباك 2026 في مصر

يضم سوق السيارات المصري، العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.



وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي I30، واوبل كورسا ، وسيات ارونا ، وكوبرا ليون، ومازدا Cx 3.

هيونداي I30 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وخزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و100 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و300 ألف جنيه.

اوبل كورسا موديل 2026

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها قوة 130 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

سيات ارونا موديل 2026

عزم دوران سيارة سيات ارونا موديل 2026 يصل إلي 200 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وبها قوة 115 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

يصل سعر سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و289 ألف جنيها.

كوبرا ليون موديل 2026

تصل سرعة سيارة كوبرا ليون موديل 2026 القصوي إلي 215 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها قوة 150 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

يبلغ سعر سيارة كوبرا ليون موديل 2026 في سوق السيارات المصري مليون و 744 ألف جنيه.

مازدا Cx 3 موديل 2026

قوة سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 تصل إلي 110 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 199 ألف جنيه .