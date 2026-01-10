قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول أي طعام فور الاستيقاظ أمر طبيعي ولا يحمل خطورة، لكن الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن المعدة تكون في أكثر حالاتها حساسية على الريق، وأن بعض الأطعمة الشائعة قد تتحول من غذاء عادي إلى سبب مباشر لمشكلات صحية إذا تم تناولها قبل الإفطار المناسب.

بعد ساعات طويلة من الصيام أثناء النوم، تكون المعدة فارغة، ونسبة الأحماض الهضمية مرتفعة، وأي طعام خاطئ قد يسبب تهيجًا، أو اضطرابًا هضميًا، أو يؤثر سلبًا على مستوى الطاقة طوال اليوم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا المعدة حساسة على الريق؟

يوضح الأطباء أن المعدة أثناء الصيام الليلي:

  • تكون خالية تمامًا من الطعام
  • تكون الأحماض الهضمية في أعلى مستوياتها
  • يكون جدار المعدة أكثر عرضة للتهيج

لذلك فإن اختيار أول ما يدخل المعدة يجب أن يكون بعناية، لأن هذه الوجبة تؤثر على الهضم، والمزاج، والطاقة، وحتى التركيز.

أطعمة يحذّر الأطباء من تناولها على الريق

القهوة

رغم ارتباط القهوة بالصباح عند كثيرين، إلا أن شربها على معدة فارغة قد يسبب:

  • زيادة حموضة المعدة
  • تهيج القولون
  • الشعور بالتوتر وتسارع ضربات القلب

القهوة تحفّز إفراز الحمض المعدي، ومع غياب الطعام قد تؤدي إلى حرقة المعدة واضطرابات هضمية.

الحلويات والسكريات

تناول الحلويات أو المعجنات السكرية على الريق يؤدي إلى:

  • ارتفاع مفاجئ في سكر الدم
  • هبوط سريع بعده يسبب التعب
  • زيادة الشعور بالجوع خلال ساعات قليلة

كما يحذر الأطباء من أن هذه العادة تجهد البنكرياس على المدى الطويل.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة على الريق قد تسبب:

  • تهيج بطانة المعدة
  • آلام في البطن
  • زيادة أعراض القولون العصبي

لذلك ينصح الأطباء بتجنب الشطة والفلفل الحار في أول وجبة.

العصائر الحمضية

مثل عصير البرتقال أو الليمون، ورغم فوائدها، إلا أن تناولها على الريق قد يؤدي إلى:

  • زيادة الحموضة
  • تهيج المعدة
  • الشعور بالغثيان لدى بعض الأشخاص

الأفضل تناولها بعد وجبة خفيفة أو تخفيفها بالماء.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تحتاج إلى جهد هضمي كبير، وتناولها على الريق قد يسبب:

  • ثقل بالمعدة
  • انتفاخ
  • بطء في الهضم

كما تؤثر سلبًا على مستوى النشاط في بداية اليوم.

المشروبات الغازية

يحذر الأطباء بشدة من شرب المشروبات الغازية على الريق، لأنها:

  • تزيد الغازات والانتفاخ
  • ترفع حموضة المعدة
  • تؤثر على امتصاص المعادن

ماذا يُفضّل تناوله على الريق؟

ينصح خبراء التغذية ببدء اليوم بـ:

  • كوب ماء فاتر
  • ثم وجبة خفيفة متوازنة
  • تحتوي على بروتين ونشويات

مثل:

  • بيضة مسلوقة
  • توست أسمر
  • زبادي
