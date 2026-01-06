قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
أسماء عبد الحفيظ

تزامنا مع موسم الامتحانات، يزداد قلق الآباء على تركيز أبنائهم وقدرتهم على الاستيعاب والمذاكرة، ويغفل كثيرون عن دور التغذية في دعم الذاكرة والانتباه. 

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

فبعض الأطعمة التي تبدو غير ضارة قد تؤثر سلبًا على تركيز الطفل، وتسبب الخمول أو التوتر أو ضعف الأداء الذهني، وهو ما ينعكس مباشرة على مستواه في الامتحان، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

السكريات والحلويات المصنعة

من أكثر الأخطاء شيوعًا قبل الامتحانات الاعتماد على الحلويات والشوكولاتة الجاهزة كمصدر سريع للطاقة. صحيح أن السكر يرفع مستوى النشاط مؤقتًا، لكنه يسبب هبوطًا سريعًا في مستوى السكر بالدم بعد فترة قصيرة، ما يؤدي إلى فقدان التركيز، العصبية، والكسل الذهني. الإفراط في السكريات قد يجعل الطفل غير قادر على الجلوس للمذاكرة لفترات طويلة.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

تحتوي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على نسب مرتفعة من السكر والكافيين، ما يسبب زيادة ضربات القلب، القلق، واضطرابات النوم. الطفل الذي لا يحصل على نوم كافٍ يعاني من ضعف التركيز والذاكرة، مهما بذل من مجهود في المذاكرة. كما أن الاعتماد على الكافيين في سن صغيرة قد يسبب صداعًا وتوترًا شديدًا.

الوجبات السريعة والمقلية

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

البيتزا، البرجر، البطاطس المقلية، والنقانق من الأطعمة التي تضعف الأداء الذهني للطفل. هذه الوجبات غنية بالدهون المشبعة والمواد الحافظة، والتي تؤثر سلبًا على تدفق الدم إلى المخ، وتسبب شعورًا بالثقل والنعاس بعد تناولها، بدلًا من النشاط والتركيز المطلوبين خلال فترة المذاكرة.

الأطعمة الجاهزة والمعلبة

الأطعمة المعلبة مثل الاندومي، الشيبسي، واللحوم المصنعة تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، والتي قد تؤدي إلى الصداع، احتباس السوائل، وضعف التركيز. تناول هذه الأطعمة بشكل متكرر قبل الامتحانات قد يجعل الطفل سريع التشتت وغير قادر على الاستيعاب.

الإكثار من الحلويات أثناء السهر

يلجأ بعض الطلاب إلى السهر الطويل مع تناول الحلويات أو البسكويت المحلى، ظنًا أنها تساعدهم على المذاكرة. لكن الحقيقة أن هذه العادة تؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية، ضعف الذاكرة قصيرة المدى، وانخفاض القدرة على الفهم في اليوم التالي، خاصة أثناء الامتحان الصباحي.

المشروبات الصناعية والعصائر الجاهزة

العصائر الجاهزة ليست بديلًا صحيًا كما يعتقد البعض، فهي تحتوي على سكر صناعي ونكهات ومواد ملونة، تؤثر على نشاط المخ وتسبب تقلبات في المزاج. الإفراط فيها قد يجعل الطفل أكثر توترًا وأقل قدرة على التركيز لفترات طويلة.

ماذا تقدم لطفلك بدلًا من ذلك؟

قبل الامتحانات، يحتاج الطفل إلى نظام غذائي متوازن يدعم المخ، مثل:

  • الفواكه الطازجة خاصة الموز والتفاح
  • المكسرات بكميات معتدلة
  • البيض والحليب والزبادي
  • الخضروات الورقية
  • شرب كميات كافية من الماء

هذه الأطعمة تساعد على تحسين الذاكرة، تعزيز التركيز، ومنح طاقة ثابتة دون تقلبات مفاجئة.

الامتحانات قبل الامتحانات الأطعمة احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة موسم الامتحانات اقتراب موسم الامتحانات قبل الامتحانات احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

بالصور

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

