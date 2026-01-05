قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
محافظات

بسبب شات جي بي تي.. إلغاء امتحان طالبة ورسوبها في مادتين بكلية التربية الرياضية في المنوفية

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
مروة فاضل

قرر الدكتور عماد السرسي عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، إلغاء امتحان طالبة المقيدة بالمستوى الثالثل لعام الجامعي ۲۰۲٦/٢٠٢٥م في مادة ( التغذية للرياضيين ( وحرمانها من دخول الامتحان في مادة الإصابات والاسعافات المقررة عليها بجدول الامتحانات واعتبارها راسبة فيهما. 

جاء ذلك بعد الاطلاع على مواد القانون رقم (٤٩) لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلي نتيجة التحقيق الذي اجري مع الطالبة المذكورة بعالية والمقيدة بالمستوى الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م لما نسب إليها من خروجها على مقتضي القوانين واللوائح والنظم والتقاليد الجامعية وذلك لأنها في يوم السبت الموافق ۲۰۲۹/۱/۳م وإثناء تأديتها الامتحان في مادة التغذية للرياضيين ( داخل لجنة رقم (۳۳) قامت بمحاولة الغش عن طريق استخدام تطبيق chat gpt واعلانها هذا الأمر بنشره على الحالة الخاصة بها على تطبيق الواتساب وذلك على النحو الثابت بمذكرة التحقيق وثبوت المخالفة في حقها ثبوتا يقينيا وفقا لما نسب إليه في هذا الشان.

وقرر عميد الكلية،  إلغاء امتحان الطالبة المذكورة في المقرر الدراسي لمادة ( التغذية للرياضيين ) وكذلك حرمانها من دخول الامتحان في مادة الإصابات والاسعافات واعتبارها راسبة فيهما، إخطار الطالب - ولي امره بالقرار الصادر في هذا الشأن، وإعلان القرار بمكان ظاهر بلوحة الإعلانات بالكلية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية كلية التربية الرياضية اخبار محافظة المنوفية

