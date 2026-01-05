بسبب شات جي بي تي.. إلغاء امتحان طالبة ورسوبها في مادتين بكلية التربية الرياضية في المنوفية

قرر الدكتور عماد السرسي عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، إلغاء امتحان طالبة المقيدة بالمستوى الثالثل لعام الجامعي ۲۰۲٦/٢٠٢٥م في مادة ( التغذية للرياضيين ( وحرمانها من دخول الامتحان في مادة الإصابات والاسعافات المقررة عليها بجدول الامتحانات واعتبارها راسبة فيهما.

جاء ذلك بعد الاطلاع على مواد القانون رقم (٤٩) لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلي نتيجة التحقيق الذي اجري مع الطالبة المذكورة بعالية والمقيدة بالمستوى الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م لما نسب إليها من خروجها على مقتضي القوانين واللوائح والنظم والتقاليد الجامعية وذلك لأنها في يوم السبت الموافق ۲۰۲۹/۱/۳م وإثناء تأديتها الامتحان في مادة التغذية للرياضيين ( داخل لجنة رقم (۳۳) قامت بمحاولة الغش عن طريق استخدام تطبيق chat gpt واعلانها هذا الأمر بنشره على الحالة الخاصة بها على تطبيق الواتساب وذلك على النحو الثابت بمذكرة التحقيق وثبوت المخالفة في حقها ثبوتا يقينيا وفقا لما نسب إليه في هذا الشان.

وقرر عميد الكلية، إلغاء امتحان الطالبة المذكورة في المقرر الدراسي لمادة ( التغذية للرياضيين ) وكذلك حرمانها من دخول الامتحان في مادة الإصابات والاسعافات واعتبارها راسبة فيهما، إخطار الطالب - ولي امره بالقرار الصادر في هذا الشأن، وإعلان القرار بمكان ظاهر بلوحة الإعلانات بالكلية.