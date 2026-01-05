خلية نحل تفاجئ مقبرة بالمنوفية.. عسل من قلب التراب وحكاية غريبة

كشف سالم همام، أحد أصحاب مقابر محافظة المنوفية، عن واقعة غريبة شهدتها إحدى المقابر أثناء محاولة دفن جثمان أحد المتوفين، بعدما فوجئوا بوجود خلية نحل كثيفة حالت دون فتح المقبرة.

حالة من الذعر

وأوضح سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن النحل هاج فجأة فور اقترابهم من المقبرة، وانتشر بكثافة في المكان، ما تسبب في حالة من الذعر وأجبرهم على التراجع.

وأضاف أن أسرة المتوفى اضطرت إلى دفنه مؤقتًا في مقبرة أخرى، على أن يعودوا في اليوم التالي لمحاولة فتح المقبرة، مشيرًا إلى أنهم أشعلوا النار لطرد النحل، وهو ما تسبب في أن يتحول لون المكان إلى الأسود.

رفات الشيخ أبو زيد شعلان

وأشار سالم إلى أن المقبرة تضم رفات الشيخ أبو زيد شعلان، الغفير النظامي المعروف بالصلاح وحسن السيرة، الذي كان حريصًا على أداء الصلاة في وقتها ويقضي وقتًا طويلًا في المسجد في الذكر والدعاء، ولم تُسجل عليه أي مشكلات طوال حياته، وتوفي منذ نحو 20 عامًا.

علامات خارجية

وأكد أنه لم يكن هناك أي علامات خارجية تشير إلى وجود عسل داخل المقبرة، ولم يلاحظوا أي فتحات لدخول أو خروج النحل، ما زاد من دهشة الحاضرين.

وتابع أنهم تناولوا كميات كبيرة من العسل المستخرج من المقبرة، مؤكدين أن مذاقه فريد وغمر ملابسهم أثناء مراسم الدفن، وأن الجميع اعتبروا وجود العسل والنحل دلالة على أن المدفونين «ناس مباركة»، خاصة بعد ما أكد بعض المشايخ أن النحل يظهر فقط في الأماكن الطاهرة ولا يجتمع على الجثث الفاسدة.

تناول العسل

واختتم حديثه بالتأكيد على أن كل من تناول العسل لم يظهر عليه أي أعراض صحية، وأن حالتهم جميعًا جيدة، مشيرًا إلى أنه في اليوم التالي تم الاستعانة بمتخصصين لنقل النحل، لتعلق الإعلامية نهال طايل مازحة: «عجيب أمرهم المنايفة».